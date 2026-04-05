Лавров и Аракчи призвали США отказаться от ультиматумов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили текущую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и пути к мирному урегулированию конфликта. Как сообщает официальный сайт МИД России, Москва призывает Вашингтон отказаться от давления и вернуться к переговорному процессу.

«С российской стороны выражена надежда на успешность предпринимаемых рядом государств усилий по деэскалации напряженности вокруг Ирана в интересах долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки на Ближнем Востоке, чему способствовал бы отказ США от языка ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Особое внимание министры уделили безопасности критической инфраструктуры. Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения атак на промышленные и гражданские объекты, в частности, на АЭС «Бушер», находящуюся под гарантиями МАГАТЭ. Глава МИД РФ выразил соболезнования иранской стороне в связи с гибелью одного из сотрудников станции, подчеркнув, что подобные действия создают риск радиоактивной катастрофы для всего региона.

Стороны также призвали мировое сообщество избегать любых шагов, в том числе на площадке СБ ООН, которые могут подорвать остающиеся шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса.

Напомним, ситуация вокруг Ирана обострилась после серии жестких ультиматумов со стороны президента США Дональда Трампа, который пригрозил Тегерану массированными ударами по энергетическим объектам и мостам, если Ормузский пролив не будет открыт для свободного судоходства. Вашингтон продолжает настаивать на выполнении своих требований, в то время как Тегеран заявляет о готовности к жесткому ответу на любые агрессивные действия против своей инфраструктуры.