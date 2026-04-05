В России оценили вероятность заморозки участия США в НАТО

Заморозка участия США в Североатлантическом альянсе на фоне разногласий между Вашингтоном и Брюсселем вполне возможна, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Накануне американские массмедиа сообщили, что президент США Дональд Трамп «выразил отвращение» к европейским союзникам и поднял вопрос о выходе страны из альянса.

Авторы публикаций отметили, что процедура выхода очень сложная. Вместе с тем, США могут сократить свое участие в миссиях, вывести войска из Европы, прекратить финансовую помощь партнерам и участие в совместных программах.

«В мировой политике иногда происходят невероятные вещи, точнее, вещи, которые выглядят невероятными, но основаны на сумме глубоких, хотя и не очевидных причин. Такой, на первый взгляд, невероятной вещью стал бы выход США из НАТО», — разъяснил Пушков.

Сенатор отметил, что пока инициатива по выходу из альянса не заходит далее обсуждения в общественном пространстве.

Тем не менее, уточнил политик, в настоящий момент сумма различных разногласий между американским лидером и странами Европы очень велика.

Таким образом, констатировал Пушков, в свете сложившейся ситуации, из зоны невозможного переходит в зону возможного замораживание участия США в НАТО и прекращение финансирования альянса.