Лавров выразил соболезнования Аракчи из-за гибели сотрудника АЭС "Бушер"

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров направил соболезнования иранскому министру иностранных дел Аббасу Аракчи в связи с трагической гибелью сотрудника в результате обстрела атомной электростанции «Бушер». Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

«Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью одного из сотрудников станции из числа иранских граждан», — отметили в пресс-службе ведомства.

Накануне иранская организация по атомной энергии (ОАЭИ) заявила, что АЭС «Бушер» подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил США и Израиля, что привело к гибели одного из сотрудников.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.