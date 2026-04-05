Лавров и Ван И обсудили укрепление сотрудничества

На фоне обострения ситуации в Персидском заливе главы внешнеполитических ведомств России Сергей Лавров и Китая Ван И уделили особое внимание укреплению сотрудничества в рамках ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление сотрудничества между двумя странами на международных площадках, сообщает РИА «Новости». Основной акцент был сделан на координации действий в рамках ООН на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

В рамках беседы стороны также уделили внимание конфликту в Персидском заливе. Российский МИД подчеркнул, что обсуждались международные усилия по скорейшему прекращению конфронтации в этом регионе. Глава российского ведомства отметил необходимость запуска политико-дипломатического диалога между заинтересованными сторонами.

