Ушаков раскрыл, какую единственную «интересную» фразу произнесла Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас постоянно высказывается по международной повестке, комментирует различные события. Вместе с тем, за все время она произнесла одну-единственную интересную фразу, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

В январе 2026 года, на фоне инцидента с Венесуэлой и истории с Гренландией, Каллас заявила депутатам Европарламента, что мир находится в таком состоянии, что сейчас «самое время начать пить алкоголь».

«Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну, интересную, я бы сказал. Она сказала что-то такое: «Пора выпить». Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну, и нам тоже, наверное», — заметил Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Каллас следует закрыть для себя тему истории, перестать высказывать о том, в чем она не разбирается.