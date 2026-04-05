Лавров отреагировал на сообщение о прослушке его разговора с Сийярто

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на сообщения о том, что разведка одной из европейских стран якобы прослушивает его телефонные разговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто. На эту тему он высказался в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передают «Вести».

По словам министра иностранных дел России, он полагает, что в мире не бывает секретов. Как добавил Лавров, поэтому он никогда не обсуждает с иностранными партнерами запретных тем.

«Но если речь идет о том, что незаконно были объявлены санкции против российских граждан, то это никакая не шпионская деятельность, это прямая обязанность дипломатов — отстаивать права своих соотечественников», — добавил глава МИД РФ.

31 марта была опубликована запись, как утверждалось, телефонного разговора Сийярто и Лаврова. Собеседники обсуждали прошедший визит венгерского министра в Петербург, а также возможность отмены санкций против российских граждан. Позднее Сийярто заявил, что не видит проблемы в публикации телефонного разговора с Лавровым.