Уровень квалификации верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас не позволяет ей давать комментарии по истории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Уровень квалификации и профессиональные качества госпожи Каллас не отвечают высоким стандартам и вряд ли позволяют ей давать какие-то квалифицированные замечания по истории», — сказал он.

Песков добавил, что Каллас следовало бы внести «маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они успели сломать».

До этого Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы «напала по меньшей мере на 19 стран, не считая африканские». По ее словам, на некоторые страны РФ напала «по три или четыре раза». При этом в своих размышлениях она указала, что «ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию».

Она также сказала, что за последний год вся финансовая поддержка Украины поступала из Европы, и она будет продолжена, потому что «Россия не выиграет» в конфликте. По ее словам, если Брюссель «сосредоточит усилия», то сможет помочь Украине сопротивляться.

Ранее в Финляндии раскритиковали позицию Каллас в отношении России.