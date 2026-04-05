Захарова прокомментировала инцидент со взрывчаткой у газопровода в Сербии

Венгрию различными способами хотят лишить суверенитета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» сообщения об обнаружении в Сербии взрывчатки у трубопровода с российским газом.

По словам Захаровой, на Венгрию пытаются оказать политическое и экономическое давление из вне с навязыванием решений, наносящих ущерб республике.

«Но Будапешт этому всему давал отпор. Теперь украинцы перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков», — отметила Захарова.

5 апреля президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил об обнаружении мощного взрывного устройства и детонаторов для подрыва газовой инфраструктуры между двумя странами. Вучич уточнил, что взрывчатку нашли в нескольких сотнях метров от трубопровода, по которому поставляют российский газ в Сербию и Венгрию. Он пообещал Орбану информировать его о дальнейшем ходе расследования.

В этот же день Орбан заявил, что созывает совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ.