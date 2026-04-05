В Кремле ответили на сообщения о выходе Армении из ЕЭАС

Нахождение в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) дает Армении возможность развиваться повышенными темпами, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в последние месяцы в массмедиа появились публикации о возможном выходе Еревана из ряда организаций, в том числе, из ЕАЭС.

«У вас есть интеграция в виде ЕАЭС. И вы зарабатываете там деньги, и немалые деньги», — отметил Песков, обращаясь к политикам Армении.

По его данным, членство в организации дает Еревану возможность развиваться повышенными темпами. Он добавил, что эти темпы выше, чем в среднем по СНГ и значительно выше, чем в России.

Представитель Кремля заметил, что «операционные системы» ЕАЭС и Евросоюза не сочетаются. Он добавил, что Ереван понимает невозможность одновременного нахождения в двух несовместимых организациях, что «важно».