Песков заявил о несовместимости ЕАЭС и Евросоюза

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Европейский союз несовместимы, поэтому Армении придется сделать выбор между этими объединениями. Об этом рассказал журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя планы Еревана по расширению сотрудничества с Евросоюзом, Песков заявил, что различия между ЕС и ЕАЭС сопоставимы с разными операционными системами, которые не могут работать совместно. Он отметил, что при дальнейшем сближении с европейским объединением Армения может столкнуться с необходимостью определить приоритетное направление.

На встрече с Пашиняном в Кремле 1 апреля президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва продает Еревану природный газ по ценам намного ниже европейских. Российский лидер также подчеркнул, что сближение Армении и Евросоюза противоречит участию Еревана в ЕАЭС.

Армения окончательно выйдет из Евразийского экономического союза и ОДКБ, если Россия повысит цены на поставляемый газ, заявил спикер парламента Ален Симонян. До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения подошла к «точке», после которой России придется пересмотреть подход к экономическому сотрудничеству.