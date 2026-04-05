Боевые действия между США, Израилем и Ираном продолжаются уже больше месяца. Несмотря на регулярные заявления Трампа о победе, выхода из непростой ситуации пока не видно. Более того, есть мнение, что если война на Ближнем Востоке затянется, то большинство стран мира столкнутся со страшными последствиями. Именитый эрудит Анатолий Вассерман с этим согласен.

– Последствия уже в какой-то мере видны, – говорит Анатолий Александрович. – Например, сейчас весь мир испытывает очень жесткую нехватку минеральных удобрений. Прежде всего азотных. Это сырье общедоступное. Но значительная часть производств азотных удобрений находится в регионах с дешевой энергией. Около четверти минеральных удобрений производится в странах Персидского залива. И сейчас, естественно, вывозить их невозможно. А это значит, что урожай большинства сельскохозяйственных культур резко упадет. – Плюс к этому добавьте начавшиеся колоссальные проблемы с транспортом, – продолжает Вассерман. – Не секрет, что нынешняя система глобального разделения труда в значительной мере опирается на то, что перевозка и сырья, и разных полуфабрикатов очень дешевая. А дешевая она благодаря тому, что топливо недорогое. Сейчас топливо резко подорожало. Значит, осложнились все хозяйственные связи во всем мире. Можно долго перечислять, какие еще появились проблемы. Но ясно, что их не много, а чудовищно много.

Вассерман уверен, что в ближайшее время ближневосточный конфликт продолжится. Выхода из непростой ситуации, по мнению эрудита, пока не видно.

– На Трампа очень мощно давит Израиль, добиваясь, чтобы он продолжал агрессию и ужесточал ее, – говорит Вассерман. – Нынешнее руководство Израиля, похоже, давным-давно пришло к выводу, что оно неспособно наладить сколько-нибудь приемлемые взаимоотношения с большинством своих соседей. И сделало из этого вывод: соседей вообще не должны существовать. Точнее, они должны быть доведены до такой степени потерь и разрушений, чтобы у них просто не оставалось сил на какое бы ни было противодействие Израилю. И добиваются они этого руками Трампа. Чем именно они на него надавили, втянув его в такое политическое самоубийство и политическое убийство всей страны, я не знаю. Но то, что надавили, это видно невооруженным глазом. Кроме того, пока идут боевые действия с участием Израиля, нынешнее правительство практически невозможно сменить. А учитывая, что на Нетаньяху уже заведено несметное множество уголовных дел и хода этим делам не дают, по сути, из-за того, что он находится на посту премьера, то он постарается уйти с этого поста только вперед ногами.

При этом Вассерман считает, что для России конфликт между США, Израилем и Ираном выгоден. Но только в краткосрочной перспективе.

– Поскольку мы изрядно зарабатываем на резко подорожавших нефти и газе, – объясняет эрудит. – Мы также используем подорожание, чтобы пробить заметную часть возведенных против нас политических барьеров. Так что нам выгодно в краткосрочной перспективе.

– Но есть еще перспектива долгосрочная, – рассуждает Анатолий Александрович. – А в долгосрочной перспективе энергетический и продовольственный кризис может резко сократить все мировое производство. А это, помимо прочего, приведет к сокращению спроса на энергоресурсы и ощутимый рост смертности во всем мире.

У нас распространен предрассудок англосаксов, что мир перенаселен, и людей больше, чем нужно, – продолжает Вассерман. – Это на самом деле – липа. Тех технологий, что были доступны еще в прошлом тысячелетии, достаточно, чтобы, по меньшей мере, до середины нынешнего тысячелетия обеспечивать уровень жизни, считавший характерным для так называемого золотого миллиарда, населению в два-два с половиной раза превышающему нынешнее. Так что мир на самом неделе недонаселен. И любое сокращение населения повлечет за собою сокращение хозяйственной действительности.

Причем непропорционально. Грубо говоря, если население сократится на одну десятую, то хозяйственная деятельность сократится куда больше, чем на одну десятую. С учетом всех этих факторов для России в долгосрочной перспективе мировой продовольственный кризис очень резко невыгоден. По мне, так чем скорее закончится нынешний ближневосточный кризис и чем скорее будут наказаны виновные, тем лучше.