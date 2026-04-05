Безвизовый режим между Россией и Китаем захотели продлить навсегда

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим между Россией и КНР навсегда. Его комментарий приводит ТАСС.

Посол подчеркнул, что безвизовый режим предоставил «очень много удобных условий» обеим странам. По его словам, решение оказалось «полезным для народов».

Безвизовый режим для туристов из России Китай ввел с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года. А 1 декабря 2025 года российский президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР в Россию.

В конце марта сообщалось, что Россия захотела продлить безвизовый режим с Китаем. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, РФ уже готовит соответствующее предложение, поскольку обе страны заинтересованы в этом решении.