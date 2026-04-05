Журналисты западного издания Junge Welt Украины и Европы в словах зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Москва должна пересмотреть свою позицию по вступлению ее соседей в Евросоюз.

«Россия, по всей видимости, коренным образом пересмотрела свою оценку ЕС», — отметили авторы материала.

По их мнению, заявление Медведева говорит о том, что даже после окончания конфликта Россия продолжит воспринимать Украину как военный фактор, потенциально влияющий на Европу.

Ранее Медведев заявил, что России следует пересмотреть свою позицию по вступлению Украины в ЕС, так как это объединение уже де-факто является военным блоком.