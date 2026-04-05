Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с Днем геолога. Текст опубликован на сайте Кремля.

"Вам есть чем гордиться", - подчеркнул Путин.

Только за 2025 год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых, привел он цифры. "Успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе", - констатировал президент.

"Уверен, что вы и впредь будете трудиться честно, на совесть, широко внедрять современные технологии и оборудование, вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета России, ее промышленного и энергетического потенциала", - заявил Путин.

Профессиональный праздник геологов отмечают в первое воскресенье апреля. В это время они обычно как раз начинают готовиться к экспедициям. Геологическая отрасль для России имеет стратегическое значение. Поздравляют в этот день также представителей всех профессий, связанных с изучением недр, разведкой и добычей полезных ископаемых.