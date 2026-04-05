Келин пообещал, что Россия ответит на попытки Лондона захватывать суда

Попытки британских властей захватить связанные с Россией коммерческие суда не останутся без ответа, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Об этом дипломат рассказал в интервью журналистам РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого теневого флота в водах королевства.

Келин призвал Лондон серьёзно задуматься о последствиях подобного шага и дальнейшей судьбе незаконно удерживаемых грузов.

Он подчеркнул, что подобные инциденты неизбежно спровоцируют массовые обращения судовладельцев в инстанции и огромные финансовые издержки.

«Такое решение не останется ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом», — сказал Келин.

30 марта Москва пригрозила Лондону ответом на попытки эскалации в дипломатии.