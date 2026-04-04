Владимир Зеленский никогда не уйдет из власти по своей воле, это даже представить невозможно, рассказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

В 2023-2026 годах ряд экспертов предположил, что Зеленского ждет печальная судьба. Его будут судить как военного преступника, вынесут суровый приговор.

Вместе с тем, часть аналитиков предположила, что украинскому лидеру удастся откупиться, так как он заранее распределил средства, продумал пути эвакуации.

«Кто может себе представить, что человек, маниакально стреноженный страстью к власти, абсолютно пораженный всеми возможными грехами и страстями, сам куда-то уйдет?» — поинтересовалась Захарова.

По ее мнению, Запад вложил в политика огромные средства, завязал на него коррупционные схемы. Соответственно, так просто с нынешней позиции его не отпустят, констатировала дипломат.

Ранее сообщалось, что Зеленский приобрел недвижимость в США, Грузии, Австрии, Греции, Испании, Италии, Британии, Аргентине. Часть жилья и участков оформлена на его родственников, часть на связанные с ним компании.