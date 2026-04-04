Захарова оценила вероятность ухода Зеленского

Захарова высказалась о возможном уходе Зеленского из политики
Владимир Зеленский никогда не уйдет из власти по своей воле, это даже представить невозможно, рассказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.
В 2023-2026 годах ряд экспертов предположил, что Зеленского ждет печальная судьба. Его будут судить как военного преступника, вынесут суровый приговор.
Вместе с тем, часть аналитиков предположила, что украинскому лидеру удастся откупиться, так как он заранее распределил средства, продумал пути эвакуации.
«Кто может себе представить, что человек, маниакально стреноженный страстью к власти, абсолютно пораженный всеми возможными грехами и страстями, сам куда-то уйдет?» — поинтересовалась Захарова.
По ее мнению, Запад вложил в политика огромные средства, завязал на него коррупционные схемы. Соответственно, так просто с нынешней позиции его не отпустят, констатировала дипломат.
Захарова с иронией ответила на заявление Зеленского
Ранее сообщалось, что Зеленский приобрел недвижимость в США, Грузии, Австрии, Греции, Испании, Италии, Британии, Аргентине. Часть жилья и участков оформлена на его родственников, часть на связанные с ним компании.