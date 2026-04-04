Самостоятельный уход президента Украины Владимира Зеленского из власти невозможно представить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Кто может себе представить, что человек, маниакально стреноженный страстью к власти, абсолютно пораженный всеми возможными грехами и страстями, сам куда-то уйдет?» — отметила Захарова.

По ее словам, страны Запада вложили в Зеленского много ресурсов и вряд ли отпустят его с нынешней позиции.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский не бережет народ своей страны, несмотря на демографический кризис.