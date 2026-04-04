Захарова заявила, что ее потрясли слова экс-президента США об убийстве русских

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее потрясли слова бывшего президента США Джорджа Буша-младшего о главной задаче Украины. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Выступая на медиафоруме "Юнкор", Захарова напомнила о разговоре Буша с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), который произошел в мае 2022 года. По ее словам, тогда экс-президент США заявил, что задача Украины — "убить как можно больше русских".

"Один из пранков, который меня потряс", - призналась представитель МИД.

Она отметила, что ее особенно поразило то, что подобные слова прозвучали от человека, который пожимал руки российским политикам и заверял их в намерении выстраивать "прагматичные отношения сотрудничества".

25 марта Захарова заявила, что издевательства над попавшими в плен Вооруженных сил Украины российскими военнослужащими достигли чудовищных масштабов.

По ее словам, подробности, которыми поделились российские военные, вернувшиеся из плена, могут "привести в ужас даже самых прожженных циников". Она отметила, что для многих украинских врачей "стало рутиной" намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование российских военнопленных в качестве тренажера для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям.