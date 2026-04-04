Новые санкции, введенные Владимиром Зеленским против России — это «старая заезженная пластинка». Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал санкции, введенные Зеленским против 33 россиян и 42 российских компаний. В списке фигурируют предприятия из Москвы, Крыма, Татарстана и других регионов России.

«Старая заезженная пластинка. Эти санкции говорят о деградации, которая происходит с этим неонацистом и негодяем. Зеленский предал свою род и уничтожил тысячи украинцев во имя своего эго и желания прославиться», — сказал Шеремет.

Он считает, что Зеленский пытается играть роль лидера, сделав Украину помостом и театральной сценой, и «сколотив немалый капитал на крови украинского народа». Но у него и его ставленников «все закончится плачевно» и им придется бежать с Украины.

«Уверен, что Запад уже неоднократно пожалел, что связался с Зеленским и его преступным окружением», — добавил депутат.

Накануне Минфин США снял санкции с экс-министра финансов РФ, бывшего главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.