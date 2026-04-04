В Госдуме назвали способ полностью остановить обстрел территории России

На Украине не нужно искать и уничтожать производственные мощности по изготовлению дронов, нужно полностью перерезать пути логистики, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее разработчик БПЛА, участник спецоперации Андрей Беднарский указал, что единственным действенным способом остановить обстрел российской территории будет уничтожение имеющихся у Киева средств нападения. Также, по его словам, необходимо разрушить логистику противника с целью пресечения возможности запуска дронов.

Депутат напомнил, что у Украины нет никаких собственных технологий, и абсолютно все средства поражения, которые используются ВСУ, страна получает из-за рубежа. По его словам, не нужно даже искать и уничтожать производственные мощности — как раз это сделать крайне сложно, потому что БПЛА на Украине теперь собирают даже пенсионеры в подвалах обычных жилых домов.

«Стоит пресечь доставку комплектующих, то есть, перерезать логистику. Есть два пути, по которым идет снабжение — морской из Румынии и Болгарии через украинские черноморские порты и наземный через Польшу. Разбомбить портовую инфраструктуру, разнести железную дорогу из Жешува — и никаких псевдоукраинских дронов больше не будет в природе, вот увидите», — сказал Журавлев.

В конце прошлого месяца сообщалось, что экспорт нефти из двух российских портов на Финском заливе — Усть-Луги и Приморска — приостанавливался из-за беспилотников, атаковавших Ленинградскую область.