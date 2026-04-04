В Госдуме раскрыли, что помогает Ирану в войне против США

Значительный военный опыт Ирана, слабость монархий Персидского залива, незаинтересованность президента США Дональда Трампа в ближневосточной нефти — факторы, которые помогают Ирану держаться в конфликте, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам аналитика, США действительно могут нанести Исламской Республике значительный ущерб, разрушить ее ключевую инфраструктуру.

Проблема заключается в том, заметил эксперт, что союзникам Вашингтона будет гораздо больнее в силу того, что они значительно чувствительнее к повреждениям и разрушениям, чем Иран, они гораздо уязвимее.

«Учитывая, что эти союзники довольно серьезно финансируют многие стороны жизни США, то они найдут способы объяснить Вашингтону, что так лучше не поступать», — разъяснил Вассерман.

Депутат напомнил, что иранская цивилизация очень древняя. Кроме того, уточнил он, сравнительно недавно (в 1988 году) завершилась восьмилетняя ирано-иракская война, которая наделила республику устойчивостью к «потерям и повреждениям».

Парламентарий уточнил, что Трамп не врет в своих выступлениях по ряду вопросов. В частности, ему действительно не нужен Ормузский пролив, у него нет потребности в ближневосточной нефти.

По его оценке, американский лидер старается сохранить лицо, удержать статус США как сверхдержавы.

Вассерман резюмировал, что партия в ближневосточные шахматы только начинается. Вместе с тем, у Тегерана значительно больше фигур, чем предсказывали военные эксперты.