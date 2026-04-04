Дмитриев назвал "надгробным камнем" слова Трампа о ненадежности НАТО

Слова американского президента Дональда Трампа о «ненадёжности и ослабленности» Североатлантического альянса как партнёра США стали «надгробным камнем» для НАТО. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Жестокий надгробный камень Трампа в память о погибшем НАТО», — написал он в соцсети X.

Ранее Трамп, комментируя ошибку газеты The New York Times при расшифровке аббревиатуры НАТО, пояснил, как следует называть «ненадёжного и ослабленного партнёра» Соединённых Штатов.

В Politico между тем перечислили пять способов, которыми глава Белого дома способен разрушить Североатлантический альянс.