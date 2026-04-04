В России отреагировали на заявление Армении о выходе из ОДКБ и ЕАЭС

Армения хочет защититься от той ситуации, в которой оказалась Европа, когда отказалась от российских энергоносителей, и пытается теперь усидеть на двух стульях, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является маловероятным сценарием. Он отметил, что Армения примет решение и окончательно выйдет из организаций, если Россия поднимет цены на газ.

Депутат отметил, что Армения получает от дружбы с Россией много плюсов, при этом вопрос о повышении цен не разрешит Евразийское экономическое сообщество, если на то будет необходимость. Он подчеркнул, что эта тема будет обсуждаться на основе партнерских отношений за столом переговоров.

«Данные заявления — попытка получить от российской стороны какие-то преференции. У них и так много этих преференций. Но это чисто вариант показать дружбу европейским партнерам, попытка усидеть на двух стульях. На двух стульях усидеть нельзя, всегда можно провалиться», — объяснил Водолацкий.

Незадолго до этого вице-премьер России Алексей Оверчук оценил перспективы экономического сотрудничества с Арменией. По мнению чиновника, в настоящее время возникает вопрос о взаимности деловых связей Москвы и Еревана.