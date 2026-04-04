Захарова заявила о сотнях тысяч дезинформаторов, работающих против России

Фейки о России в интересах киевского режима и Запада целенаправленно штампуют «десятки, если не сотни тысяч человек в офисах». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

На медиафоруме «Юнкор» Захарова рассказала, что Запад и киевский режим ведут масштабную дезинформационную кампанию против России. По оценке члена СПЧ Игоря Ашманова, только США и Британия передали Киеву до 2 млрд долларов на информационную войну.

«Десятки тысяч людей, если не сотни тысяч сидят в офисах и придумывают, как бы соврать, чтобы поверили», — сказала дипломат.

По ее словам, это не просто создание мифов, а сознательная штамповка дезинформации.

Ранее специалисты заявили об активизации антироссийских информационных кампаний. Для очернения России используются координированная пропаганда западных медиакорпораций и вирусные фейки в соцсетях.