Захарова назвала три фронта, на которых сейчас сражается Россия

Россия в настоящее время сражается одновременно трех фронтах - военном, экономическом и информационном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиафоруме "Юнкор", пишет РИА Новости.

"На одном фронте у нас один вооруженный конфликт, сражение. На другом фронте - экономическое сражение, потому что против нашей страны развернута торговая война. Вот и информационный фронт", - сказала дипломат.

По ее словам, геополитическая ситуация затронула каждую российскую семью.

25 марта Захарова заявила, что издевательства над попавшими в плен ВСУ российскими военнослужащими достигли чудовищных масштабов.

По ее словам, подробности, которыми поделились российские военные, вернувшиеся из плена, могут "привести в ужас даже самых прожженных циников". Она отметила, что для многих украинских врачей "стало рутиной" намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование российских военнопленных в качестве тренажера для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям.