Иностранные политики проявили интерес ко Дню Победы

Большое количество государственных деятелей выразило желание побывать в Москве на Параде Победы, рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Об этом пишет ТАСС.

Корреспонденты попросили помощника российского лидера раскрыть, как продвигается подготовка к проведению праздничных мероприятий, какие лидеры намереваются прибыть в столицу.

«Целый ряд государственных деятелей уже изъявили желание прибыть в Россию на 9 Мая. Мы подтвердили им со своей стороны готовность их принять», — отметил Ушаков.

Чиновник заметил, что пока не может раскрыть имена тех политиков и общественных деятелей, которые твердо пообещали приехать.

По данным агентства, при том, что перечень гостей не раскрывается, известно, что у президента России Владимира Путина 9 мая будут «не только торжественные мероприятия, но и важные международные контакты».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в Москве.

Вместе с тем, российская сторона пока не подтвердила его визит.