Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в сети информацию о том, что парад Победы в столице в этом году якобы может быть отменен. Об этом написала в Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

«Мы готовимся к празднованию Дня Победы!» — процитировала она представителя Кремля.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что несколько зарубежных государственных деятелей выразили желание приехать в Москву на празднование 9 Мая. РФ готова принять этих гостей, а нескольким политикам уже подтвердила приглашения. С лидерами этих государств встретится президент Владимир Путин.

Иностранные политики проявили интерес ко Дню Победы

В марте Песков сообщил, что в столице рассчитывают принять на 9 Мая представителей дружественных стран. Список гостей объявят после его окончательного формирования и подтверждения со стороны приглашенных.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о приглашении лидера США на День Победы в Москве.