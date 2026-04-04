Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает сатанизмом* награждение главы евродипломатии Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени со стороны Владимира Зеленского.

«Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм как он есть», — прокомментировала она в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что политика Евросоюза не имеет ничего общего с принявшей христианство княгиней Ольгой, чьим орденом наградили Каллас. Власти Украины сейчас фактически уничтожают православие в стране.

Захарова также обратила внимание на другие негативные «заслуги» Каллас перед украинцами.

Ранее Захарова заявила, что притеснение православия на Украине напоминает гонения на христиан.

* «Международное движение сатанизма» включено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.