Захарова высказалась о вручении Каллас ордена в честь православной святой

Вручение президентом Украины Владимиром Зеленским ордена княгини Ольги верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас является проявлением сатанизма из-за отношения обоих политиков к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«А какое отношение убийственная для Украины политика Евросоюза имеет к наследию древнерусской княгини, которая стала первой правительницей Руси, принявшей христианство?» — задалась вопросом дипломат.

Захарова прокомментировала вручение Каллас ордена княгини Ольги I степени, которым на Украине отмечают «выдающиеся заслуги» женщин, и отметила позицию главы евродипломатии по продолжению конфликта с Россией. Она указала в качестве «заслуг» Каллас для Киева разжигание ненависти, стимулирование коррупции на Украине и призывы ускорить мобилизацию в Вооруженные силы Украины.

«Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм как он есть», — резюмировала пресс-секретарь МИД.

31 марта Владимир Зеленский наградил Каю Каллас орденом княгини Ольги. Глава дипломатии ЕС отдельно поблагодарила политика за эту «великую честь».