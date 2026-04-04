Посол МИД оценил шансы России на председательство в АТЭС

У России есть большие шансы стать председателем Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году, но Запад попытается этому помешать. Так считает посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Россия постарается убедить партнеров по АТЭС принять российскую заявку «как можно быстрее, желательно в этом году».

«Я считаю, что шансы на успех у нас очень большие», — сказал Бердыев.

Он считает, что российскую заявку попытаются «торпедировать» некоторые западные члены АТЭС, прежде всего «с англосаксонскими корнями». Это Австралия, Новая Зеландия, Канада, а также Япония. Но у России в организации много сторонников, так, в этом году председательствует дружественный Китай.

Ранее дипломат сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.

Россия была председателем АТЭС в 2012 году.