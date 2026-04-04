$79.7392.19

Посол МИД оценил шансы России на председательство в АТЭС

Майк Габриелян

У России есть большие шансы стать председателем Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году, но Запад попытается этому помешать. Так считает посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Дипломат отметил, что Россия постарается убедить партнеров по АТЭС принять российскую заявку «как можно быстрее, желательно в этом году».

«Я считаю, что шансы на успех у нас очень большие», — сказал Бердыев.

Он считает, что российскую заявку попытаются «торпедировать» некоторые западные члены АТЭС, прежде всего «с англосаксонскими корнями». Это Австралия, Новая Зеландия, Канада, а также Япония. Но у России в организации много сторонников, так, в этом году председательствует дружественный Китай.

Ранее дипломат сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.

Россия была председателем АТЭС в 2012 году.