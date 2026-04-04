Захарова указала на тягу Запада к природным ресурсам

На фоне конфликта в Персидском залив официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что "корни" западной демократии тянутся к природным ресурсам.

В своем Telegram-канале российский дипломат отметила, что «западная демократия имеет глубокие исторические корни». «Уходящие в шахты и штольни», - добавила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Публикацию Захарова сопроводила известной советской карикатурой "Руки загребущие" – на ней изображен американский военный, который тянет руки к нефтяным месторождениям у берегов Персидского залива.