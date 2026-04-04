Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в социальной сети X информацию о задержании украинского дипломата при попытке незаконного вывоза купюр и ценностей через границу.

По его словам, в отличие от Европейского союза, который не диверсифицировал свои источники энергии, дипломаты Украины осознают ценность диверсификации — «хорошо сбалансированного портфеля, состоящего из контрабандных долларов, евро, золота и драгоценностей».

Дмитриев сыронизировал, что знаменитый золотой унитаз оказался слишком большим, чтобы увезти его в багаже машины, однако стоимость предмета, по его словам, вполне можно сравнить с упоминаемыми ценностями.

1 апреля Дмитриев заявил, что в Европейском союзе есть пять стран, которые наиболее уязвимы к энергетическому шоку на фоне перебоев поставок нефти из-за военной кампании США и Израиля против Ирана.