Президент США Дональд Трамп «уверенно» ведет Республиканскую партию к поражению на выборах в конгресс из-за войны в Иране. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий заметил, что впервые у Трампа зафиксирован негативный уровень поддержки среди белых рабочих. А они, по словам сенатора, являются главным электоратом главы государства.

«Трамп уверенно ведет свою партию к поражению на ноябрьских выборах в конгресс», — указал Пушков.

В США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.