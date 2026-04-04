Военная кампания США и Израиля против Ирана является, в том числе, результатом политики Великобритании.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Трагические события в Иране и по всему региону — результат, в том числе, политики Лондона, который подыгрывал антииранским «ястребам» в Вашингтоне и содействовал развалу СВПД (соглашение, заключенное в 2015 году между Ираном шестью государствами для ограничения иранской ядерной программы — прим. ред.)», — сказал дипломат.

Келин обратил внимание на то, что британские власти критикуют ответные удары Ирана, но при этом не осуждают военные преступления против иранских граждан.

По мнению посла, конфликт вокруг Исламской Республики в очередной раз продемонстрировал цинизм Британии. Келин отметил, что в правительстве королевства делают вид, будто не видят, кто начал конфликт и совершил агрессию.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.