Любой претендент из стран Европейского союза или Североатлантического альянса, занимающий пост генерального секретаря ООН, неизбежно будет следовать неоколониальным установкам, что сделает его неспособным к эффективной работе. Такую точку зрения высказал Кирилл Логвинов, директор департамента международных организаций МИД России, в своей авторской колонке, опубликованной агентством ТАСС.

По словам дипломата, в контексте усиливающегося морального и ценностного противостояния между большинством мирового сообщества и западным меньшинством, будущий глава ООН, представляющий страны ЕС/НАТО или имеющий двойное западное гражданство, будет действовать исходя из принципов идеологической общности и блоковой солидарности. Он подчеркнул, что такой лидер не будет заинтересован в демонтаже существующей, по сути неоколониальной, системы внутри секретариата.

Логвинов выразил убежденность, что подобный кандидат, скорее всего, продолжит попытки трансформировать всемирную организацию в некое подобие наднациональной структуры. Он добавил, что представители Запада не откажутся добровольно от тех рычагов влияния, которые были приобретены в нарушение принципа справедливого географического представительства.