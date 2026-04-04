В России отреагировали на угрозы Британии в адрес теневого флота

Любые попытки Великобритании захватить связанные с Россией суда, в том числе и теневого флота, неприемлемы. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, объявленное британским премьер-министром Киром Стармером намерение захватывать связанные с РФ гражданские суда в территориальных водах королевства стало еще одним «глубоко враждебным шагом».

«Любые попытки британской стороны захватить суда, связанные с нашей страной, рассматриваем как неприемлемые и недопустимые», — подчеркнул дипломат.

Прежде Стармер разрешил британским войскам задерживать суда теневого флота России в территориальных водах страны. Отмечается, что из-за закрытия пролива Ла-Манш для таких судов операторы будут вынуждены либо выбирать более долгие и дорогостоящие маршруты, либо «столкнуться с риском быть задержанными». В отношении экипажа и владельцев судна также могут быть возбуждены уголовные дела за обход санкций.