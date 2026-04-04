Совфед вынес предупреждение странам, помогающим ВСУ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью для журналистка информационной службы «Вести» Ольги Скабеевой, что Россия будет проявлять гибкость для тех стран, которые открывают свое воздушное пространство для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы получаем новые террористические акты, нападения на нашу энергоинфраструктуру, на гражданские объекты и на людей. И мы не будем flexible для всех, мы не будем поддаваться угрозам европейцев или кого-либо», — поделилась Матвиенко.

В качестве примера она привела Литву, власти которой не давали Украине разрешения для пролета ее дронов через свою территорию. По словам Матвиенко, Россия «их встряхнула», ведь Литва поняла, что может стать законной целью для российских войск.

Матвиенко также говорила, что Россия добьется заключения мирного соглашения с Украиной на своих условиях.

По ее словам, это точно будет условием мирных договоренностей между Москвой и Киевом. РФ «от этого не отступит», подчеркнула политик.

Также она выразила мнение, что «в какой-то части» Украина «останется государством». Однако вопрос состоит в том, суверенным ли оно будет, добавила Матвиенко.

Ранее в Кремле заявили, что текст соглашения по Украине никто не готовил и не обсуждал с Москвой.