Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что внутри Североатлантического альянса образовались трещины такой глубины, которое они еще не достигали.

По словам Пушкова, НАТО «фактически скончался» из-за острейшего внутреннего кризиса.

»[Североатлантический альянс] переживает острейший внутренний кризис в своей истории, находясь на историческом максимуме своего расширения... Если утверждения о «смерти НАТО» все же являются преувеличением, трещины внутри НАТО достигли такой глубины, которой еще не достигали в современной истории», — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что внутренний кризис альянса подтверждает геополитическую закономерность — закат империй начинается в тот момент, когда они достигают высшей точки своей силы.

3 апреля газета Politico писала, что у президента США Дональда Трампа есть пять вариантов по ослаблению НАТО, и четыре из них не подразумевают выхода из альянса.

1 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что задумывается о выходе США из НАТО из-за отказа членов альянса помочь разблокировать Ормузский пролив. Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что европейцы даже не получали запросов от Вашингтона, поэтому обвинения являются необоснованными.

