Россия представила список требований к будущему генсеку ООН

Россия ждет от будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) отказа двойных стандартов и равноудаленности позиции в конфликтных ситуациях. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в колонке для ТАСС.

По его словам, список требований Москвы к кандидату на этот пост прагматичен и сформулирован на основе здравого смысла.

«В качестве основной задачи будущий генеральный секретарь ООН должен обеспечивать условия для здорового межгосударственного диалога, заниматься посредничеством, не примерять на себя незакрепленную за его должностью роль судьи или верховного арбитра», — указал дипломат.

Кроме того, добавил он, генсек ООН в конфликтных ситуациях должен «оперировать нейтральной терминологией, ориентироваться на обязательные и консенсусные решения», а также «воздерживаться от использования юридически несостоятельных выводов».

В ноябре 2025 года председатель Генеральной ассамблеи Анналена Бербок сообщила, что ООН официально объявила о поиске новых кандидатов на должность следующего генсека всемирной организации.