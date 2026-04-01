Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем посте на английском языке в социальной сети X заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку на фоне возможной революции в стране, которую, по его мнению, провоцируют неверные решения британского лидера.

Поводом для такого комментария послужила публикация Bloomberg, в которой говорится, что последствия войны с Ираном создают угрозу для британской экономики и политической повестки правительства, и Стармер пытается успокоить обеспокоенных граждан.

Дмитриев также напомнил о январском опросе в соцсети, где 96 процентов пользователей высказались за отставку Стармера, расценив это как попытку помочь премьеру достойно покинуть пост.

Ранее сообщалось, что Хегсет поиронизировал над отсутствием британского флота в Ормузском проливе.