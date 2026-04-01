Россия считает справедливым возмущение Венгрии действиями Украины против нефтепровода «Дружба». Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин в интервью РИА Новости.

«Очевидно, что прекращение Киевом прокачки по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию угрожает ее энергобезопасности. Действия режима [Владимира] Зеленского вызвали, на наш взгляд, справедливое возмущение», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия видит в действиях Украины посягательство на свой суверенитет и попытку спровоцировать острый политический кризис в стране.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».