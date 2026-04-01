В МИД заявили о «справедливо возмутившейся» Украиной стране ЕС
Россия считает справедливым возмущение Венгрии действиями Украины против нефтепровода «Дружба». Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Венгрия видит в действиях Украины посягательство на свой суверенитет и попытку спровоцировать острый политический кризис в стране.
20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».