Косачев вспомнил анекдот в связи с визитом Каллас в Киев

Визит главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Киев похож на ситуацию из известного анекдота, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Он отметил, что Каллас на фоне проблем в ЕС, вызванных ростом цен на бензин и электричество, считает приоритетом Украину и совершила визит в Киев.

Косачеву это напомнило "известный анекдот", герой которого потерял ключи в траве, но ищет их под уличным фонарем, потому что там виднее.

Он с иронией заметил, что европейцам сильно "повезло" с брюссельскими руководителями, которых они не выбирали.