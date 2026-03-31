Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал визит главы евродипломатии Каи Каллас в Киев, назвав расстановку приоритетов европейскими чиновниками неуместной с учётом резкого роста тарифов на электроэнергию и бензин.

Каллас прибыла в Киев 31 марта на неформальное заседание Совета ЕС, а вместе с ней туда прибыли еврокомиссар по внешней политике и несколько министров стран ЕС — всемирно известным маршрутом на поезде.

"Это как в известном анекдоте, когда ключи потерялись в придорожной траве, но ищут их на асфальте в свете уличного фонаря, потому что там виднее" — отметил Косачев в Telegram.

Саркастически добавил, что граждане ЕС, по его мнению, особенно «удачливы» с брюссельскими лидерами, которых они не избирали и перед которыми не отчитываются.

Ранее на брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой Каллас сообщила, что у неё нет позитивных новостей по вопросу выделения Украине кредита на 90 млрд евро.