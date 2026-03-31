Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы стороны выразили обеспокоенность дальнейшим ухудшением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, ростом числа жертв среди мирного населения и разрушением энергетической, промышленной и другой гражданской инфраструктуры.

Был подчеркнут приоритет скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий для урегулирования конфликта. В Кремле отметили, что речь идет о поиске решения с учетом законных интересов всех государств региона.

Отдельно Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметили высокий уровень сотрудничества между Россией и ОАЭ. По оценке сторон, двусторонние контакты успешно развиваются по различным направлениям.