Сенатор рассказал, в каком случае силовики могут проверить подписки в телефоне

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас подчеркнул, что сотрудники транспортной безопасности и правоохранительных органов не вправе требовать от граждан предъявления содержимого их мобильных устройств, если только это не является частью официально оформленной оперативно-розыскной деятельности.

© Московский Комсомолец

"В рамках обеспечения транспортной безопасности никто не имеет права запрашивать анализ содержимого вашего телефона, включая историю посещений сайтов, установленные приложения или наличие VPN-сервисов", – пояснил сенатор.

В беседе с изданием РБК он отметил, что действующее российское законодательство четко определяет перечень оснований для начала оперативно-розыскных мероприятий.

"Недопустима ситуация, когда прохожего на улице останавливают и требуют предоставить телефон для осмотра установленных на нем приложений. Такие действия являются противозаконными", – резюмировал Клишас.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, Александр Ющенко, выразил заинтересованность в получении разъяснений от Роскомнадзора или Министерства цифрового развития касательно конкретных нарушений, вменяемых мессенджеру Telegram.