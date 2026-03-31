В Совбезе РФ предрекли социальные потрясения в мире из-за конфликта в Иране

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что эскалация вокруг Ирана способна вызвать социальные потрясения в глобальном масштабе.

Соответствующее предупреждение он сделал на фоне обострения ситуации в ближневосточном регионе.

По словам Венедиктова, дестабилизация обстановки в зоне Персидского залива неизбежно отразится на мировом экономическом росте. Он подчеркнул, что последствия будут ощутимы для большинства стран, вне зависимости от их вовлечённости в конфликт.

Одним из ключевых рисков представитель Совбеза назвал замедление темпов роста глобальной экономики. Вслед за этим, по его прогнозам, последует увеличение инфляционного давления во многих государствах.

Особую обеспокоенность, как отметил замсекретаря, вызывает ситуация с продовольственной безопасностью. Венедиктов указал на неизбежное удорожание продуктов питания, которое затронет наиболее уязвимые слои населения в разных уголках планеты.

Таким образом, конфликтная ситуация вокруг Ирана, по оценке российского официального лица, выходит за рамки региональной повестки и создаёт прямые угрозы для социально-экономической стабильности в мире.