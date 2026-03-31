Лавров и глава МИД Омана обсудили кризисную обстановку вокруг Ирана

Министры иностранных дел России и Омана Сергей Лавров и Бадр бен Хамад Аль-Бусаиди в ходе телефонного разговора заявили о необходимости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В заявлении говорится, что стороны подтвердили необходимость скорого возвращения ситуации вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования на основе международного права и при учете законных интересов всех государств Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.