Путин дал старт работе нового терминала аэропорта Благовещенска
Новый пассажирский терминал международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) начал работу после того, как президент России Владимир Путин дал добро на открытие по видеосвязи. Глава государства принял участие в церемонии запуска объекта в рамках мероприятий, посвященных вводу в эксплуатацию ряда сооружений транспортного комплекса в российских регионах, сообщается на сайте Кремля.
Строительство объекта общей площадью 26 тыс. кв. метров было завершено в конце прошлого года. Ввод терминала в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани на тысячу пассажиров в час: 600 человек на внутренних направлениях и еще 400 — на международных. Усиление транспортной инфраструктуры имеет особое значение с учетом географического положения региона и близости границы с Китаем, подчеркнул Путин.
«Разрешаю!» — произнес глава государства, дав старт работе нового терминала.
Президент напомнил, что по плану развития транспортной инфраструктуры модернизированный аэропорт должен придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Амурской области и всего Дальневосточного федерального округа, а также расширить туристические и деловые связи этого региона России с другими странами. «Игнатьево» расположено в 15 км от Благовещенска и в 3,5 км от госграницы с Китаем.
Новый терминал в тестовом режиме принял и отправил первые регулярные рейсы 31 декабря 2025 года, это были перелеты из Владивостока и в Южно-Сахалинск. Впервые в истории благовещенского аэропорта посадка и высадка пассажиров осуществлялась через телетрап: всего их в терминале четыре штуки.