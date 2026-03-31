Ответ Зеленскому и возмездие за удары ВСУ: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал призыв Украины к перемирию и атаки украинских дронов по Северо-Западу России.

Ответ Зеленскому

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на пасхальные праздники. Он рассказал о согласии Киева «на любые форматы» - и на полное прекращение огня, и на «энергетическое». Песков связал заявления Зеленского с проблемами ВСУ, передает ТАСС.

«Киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, любом перемирии, потому что динамика на фронтах, <…> свидетельствует, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля заявил, что России нужен мир, а не перемирие. Он призвал Зеленского «взять на себя ответственность и принять соответствующее решение», которое позволило бы «выйти на мир».

«Позже это решение придется принимать более дорогой ценой», - заключил Песков.

Ситуация с ударами ВСУ

Песков сообщил, что военные анализируют ситуацию с ударами ВСУ по объектам на территории России и готовят свои предложения, передает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия ведет напряженную работу по защите порта Усть-Луга в Ленинградской области и других важных объектов. Песков назвал террористическими удары ВСУ по объектам на территории России.

Возможный ответ Финляндии и странам Балтии

В Финляндии ранее упали два украинских дрона. Президент страны Александр Стубб заявил об «отсутствии военной угрозы». Также падения дронов были зафиксированы в Литве, Латвии и Эстонии. Все эти инциденты происходят на фоне попыток Киева атаковать Ленинградскую область.

По словам Пескова, если страны ЕС предоставили Украине свое воздушное пространство для ударов по Северо-Западу России, Москве придется «сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры».

Разговор Путина

Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор «ближе к вечеру» 31 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Пескова. С кем именно у президента запланированы переговоры, он не уточнил.