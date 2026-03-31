Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступать по всей линии фронта, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, — указал представитель Кремля, — свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед», — отметил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что успехи российских войск являются причиной отчаянных попыток киевского режима выйти на перемирие.

